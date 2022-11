András Schiff interprète six concertos pour clavier de Bach

Dirigeant du piano l’ensemble qu’il a fondé, la Capella Andrea Barca, ce musicien épris de clarté interprète six concertos pour clavier de Bach, son compositeur fétiche.

Pour Sir András Schiff, Bach est, « à l’évidence, le plus grand compositeur de tous les temps ». Le pianiste hongrois, citoyen britannique depuis plus de vingt ans, est sans doute l’un des musiciens qui a le plus continûment fréquenté l’œuvre de Bach. Qu’ils lui soient tout entier consacrés ou qu’ils l’associent, toujours intelligemment, à des compositeurs plus récents – de Schubert à Bartók –, ses récitals et enregistrements suffiraient à justifier l’interprétation sur piano moderne. Avec l’ensemble ad hoc qu’il avait fondé pour interpréter les concertos de Mozart, il présente ici six concertos qui sont l’essentiel de la production de Bach pour clavier et orchestre. Soit, dit autrement, quelque chose comme la quintessence de la musique.

Jean-Guillaume Lebrun