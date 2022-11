Trois concerts du London Symphony Orchestra, direction Simon Rattle

Sir Simon Rattle et ses musiciens londoniens parcourent en trois concerts le répertoire symphonique de Beethoven à Stravinsky.

Simon Rattle est depuis plus de quatre décennies l’un des chefs qui ont le plus contribué à renouveler le monde symphonique. À la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra, des Berliner Philharmoniker et aujourd’hui du London Symphony Orchestra, il a fait évoluer les répertoires en donnant notamment une large place à la musique du XXe siècle. Les trois programmes donnés à la Philharmonie entre décembre et janvier abordent ainsi le grand répertoire, dont le Concerto pour piano de Schumann avec Mitsuko Uchida le 12 décembre ou la Septième Symphonie de Bruckner le 14 janvier, mais cette dernière sera par exemple précédée de poèmes symphoniques de Sibelius. Le 15 janvier, le Concerto pour violon de Beethoven (avec Veronika Eberle) sera suivi d’un étonnant « pot-pourri » concocté par le chef, célébration – à travers des pages relativement rares, collées les unes aux autres – du génie orchestral de Stravinsky.

Jean-Guillaume Lebrun