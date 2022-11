Neuvième Symphonie de Beethoven avec Laurence Equilbey et Philippe Herreweghe

L’œuvre-phare du répertoire symphonique est interprétée par Laurence Equilbey et Philippe Herreweghe.

La Neuvième Symphonie, point final et apogée du corpus beethovénien, est bien plus que cela : non seulement elle ouvre à la symphonie – et plus largement à la musique – des horizons nouveaux, mais elle est aussi un « fétiche sonore de l’Occident », comme le montrait en 1999 l’excellent ouvrage d’Esteban Buch (La Neuvième de Beethoven, une histoire politique, Gallimard). Mikko Franck a décidé il y a quelques années d’en faire un rendez-vous régulier pour ouvrir la nouvelle année ; il laisse cette fois les clefs de l’Orchestre philharmonique de Radio France à Philippe Herreweghe, dont on peut attendre un traitement radical des voix du Chœur de Radio France. À la Seine musicale, Laurence Equilbey propose sa lecture, appuyée sur les ensembles qu’elle a fondés : le chœur Accentus et Insula Orchestra.

Jean-Guillaume Lebrun