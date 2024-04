Paris 1874, l’instant impressionniste

En contrepoint de sa grande exposition, le Musée d’Orsay accueille trois beaux concerts.

Alors que sur les cimaises s’exposent les inventeurs de l’impressionnisme, l’auditorium en révèle de possibles équivalences musicales. Il y a en effet dans les Miroirs de Ravel, les Préludes de Debussy ou ses Images (le titre est éloquent) une même approche sensible du monde, préférant à l’immobilité du pittoresque le mouvement du ressenti. Sous les doigts d’Anne Queffélec le 6 juin, on entendra les « reflets sur l’eau » comme on les voit chez Monet, Sisley ou Pissaro, mais également la psyché scrutée par Chopin ou Reynaldo Hahn aussi bien que dans les visages peints par Manet ou Berthe Morisot. Outre un judicieux clin d’œil muséal avec les Tableaux d’une exposition de Moussorgski (composés en 1874 !) par Nathanaël Gouin (11 juin), Les Frivolités Parisiennes évoquent « la vie moderne », sujet cher aux impressionnistes – pensons à Degas – à travers des airs de Chabrier et Massenet (13 juin).

Jean-Guillaume Lebrun