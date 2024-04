Francesco Corti et Giovanni Antonini dirigent respectivement ces deux opéras « égyptiens » créés à Londres, avec parmi les brillantes distributions Sandrine Piau et Franco Fagioli dans les rôles-titres.

Il Pomo d’Oro, le bel ensemble de Francesco Corti, avait donné il y a un an ici même Tolomeo avec le contre-ténor star Jakub Józef Orliński. Les musiciens se tournent cette fois vers la fille de Ptolémée, Bérénice, reine d’Égypte, rôle-titre du dernier opéra de Haendel écrit pour Covent Garden, en 1737. Autour de Sandrine Piau, qui incarne une souveraine aux prises avec les enjeux du pouvoir, de l’amour et de sa propre liberté, Francesco Corti réunit le contre-ténor Paul-Antoine Bénos-Djian et la mezzo Ann Hallenberg. Dix jours plus tard, Prolémée sera de retour avenue Montaigne, incarné par Franco Fagioli au côté du Kammerorchester Basel et d’Il Giardino Armonico.

Jean-Guillaume Lebrun