L’Olimpiade de Cimarosa, direction Christophe Rousset

Christophe Rousset dirige Les Talens Lyriques dans ce rare opera seria de circonstance qu’il vient d’enregistrer pour le label Château de Versailles Spectacles.

L’année olympique aura au moins cette vertu musicale de susciter la redécouverte de l’opéra composé par Domenico Cimarosa en 1784 sur un livret de Métastase précédemment utilisé, entre autres, par Caldara, Vivaldi et Pergolèse. Si l’on connaît davantage le compositeur dans le genre bouffe (et surtout pour Le Mariage secret), Christophe Rousset décrit une œuvre portant le bel canto à un degré supérieur – et fascinant – de virtuosité. La distribution, pour cette compétition amoureuse sur fond de Jeux Olympiques, est prometteuse, avec notamment la soprano Rocío Pérez, superbe Reine de la Nuit, ici en Princesse Aristea.

Jean-Guillaume Lebrun