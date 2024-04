Klaus Mäkela et l’Orchestre de Paris

Grandes pages du répertoire, mais aussi musique de chambre : le chef finlandais partage trois programmes ce mois-ci avec ses musiciens.

Nommé à la tête de l’Orchestre symphonique de Chicago, qu’il rejoindra en 2027, en même temps qu’il prendra la direction du Concertgebouw d’Amsterdam, les saisons de Klaus Mäkelä avec l’Orchestre de Paris sont désormais comptées. Raison de plus pour le suivre dans ses multiples répertoires. Le chef a déjà montré sa capacité à dompter les grands effectifs, à y insuffler sa fougue et son art des clairs contrastes – comme dans la Symphonie « Résurrection » de Mahler ou le rare Festin de Balthazar de Walton. On attend donc avec impatience sa Neuvième Symphonie de Beethoven (6 et 7 mai), mais aussi la veine plus aérienne de la Quatrième de Mahler ou celle plus sombre de La Nuit transfigurée de Schoenberg (15 et 16 mai). De plus, le chef sortira son violoncelle pour le Double Concerto Brahms avec Daniel Lozakovich et l’Orchestre philharmonique d’Oslo (4 juin) et un programme chambriste romantique avec ses collègues de l’Orchestre de Paris (17 mai).

Jean-Guillaume Lebrun