Panchika Velez met en scène Josiane Pinson dans Marée haute

Josiane Pinson adapte et interprète le roman autobiographique dans lequel Benoîte Groult raconte la passion improbable entre George et Gauvain, que tout sépare fors l’amour…

« Un marin et une historienne que rien ne prédisposait à se retrouver ensemble, l’un et l’autre habités par un désir si physique qu’ils n’osaient le nommer amour ; l’un et l’autre incrédules devant cette attirance et s’attendant chaque matin à retrouver raison ; l’un et l’autre enfin s’interrogeant sur ce qui leur advenait, comme vous ou moi, comme tous ceux qui ont buté un jour sur ce mystère lancinant dont seuls les poètes ont su sonder les profondeurs, sans pour autant supprimer la question. »Ainsi raconte Benoîte Groult, cachant sous les traits de Gauvain, un marin breton, et ceux de George, une intellectuelle parisienne, ses amours avec un Américain venu libérer la France et resté dans son cœur. Entre le plus fidèle des chevaliers arthuriens et la plus scandaleuse des romantiques, l’envoûtement dure trente ans, résiste aux mariages et aux vies parallèles et se moque des distances sociales, culturelles et géographiques.

Préférer l’impair, sans rien en lui qui pèse ou qui pose

Josiane Pinson adapte librement Les Vaisseaux du cœur en un récit subjectif à la première personne. « Son héroïne incarne un féminisme qui veut tout : la liberté, l’amour physique et la pluralité amoureuse. J’ai tenté d’en extraire la « substantifique moelle » : la rencontre des corps, l’absence, l’attente, les tentatives d’oubli de l’autre, les multiples retrouvailles. » À travers les yeux de George, la comédienne « navigue à marée haute entre désir, frustration, passion, envoûtement, jouissance, tendresse et exaspération parfois », et rend hommage à cette femme qui eut l’audace de tout choisir, toute sa vie et jusqu’à sa mort : « crue, souvent. Élégante, toujours. » Panchika Velez met en scène cette adaptation et guide Josiane Pinson. « Des images subliminales de livres et de flots qui se mêlent, la lumière des jours et des nuits de ces rendez-vous érotiques, composeront l’écrin de cette histoire organique autant que spirituelle et aussi universelle qu’originale. » Liberté, audace et jouissance sans fards ni tabous sont au rendez-vous !

Catherine Robert