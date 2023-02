Nô et Kyogen, en hommage à nos maîtres et à nos sources

Dans le sillage des dernières représentations de L’Ile d’Or, songe radieux irrigué par les formes théâtrales japonaises, le Théâtre du Soleil invite à découvrir cinq représentations exceptionnelles de Nô et Kyôgen. Un événement de grande envergure, avec une vingtaine d’artistes, dont les maîtres Kinué Oshima et Tadashi Ogasawara.

Le voyage se prolonge suite à l’éblouissant songe théâtral proposé par Ariane Mnouchkine et les siens, dont les dernières représentations ont été programmées jusqu’au 5 mars. L’Ile d’Or a embarqué son public sur une île-monde inspirée par l’Île de Sado au Japon, où des intellectuels et artistes furent exilés, dont le célèbre acteur de théâtre Nô Zeami Motokiyo (1363-1443). Depuis toujours, les formes ancestrales de théâtre asiatique – indiennes, balinaises, japonaises… – ont irrigué le travail du Théâtre du Soleil. « Je me souviens de ma découverte éblouie d’un jeune acteur absolument grandiose sur une scène minuscule du quartier Asakusa à Tokyo, puis d’un Nô en plein air à Kobe qui me laissa foudroyée par la puissance, la splendeur, la majesté d’une telle forme » confie Ariane Mnouchkine (La Terrasse, n°293).

« Ses bras, ses mains sont poètes »

Les maîtres Kinué Oshima et Tadashi Ogasawara firent travailler les comédiens du Soleil lors des répétitions de L’Ile d’Or, nourrissant l’expression radieuse d’un théâtre encore et toujours nourri de rencontres, foisonnant de signes et secrètes correspondances. On se souvient en particulier d’une répétition en visio-conférence, qui dans la pièce se transforme en une sublime et émouvante scène, lors de laquelle Kinué Oshima supervisa une danse de Nô dans une extrême attention à la fluidité et la juste mesure du geste. « Ses pieds sont musiciens. Ses bras, ses mains sont poètes. » dit d’elle Hélène Cixous. Vingt-deux élèves des écoles Kita et Izumi, Kinué Oshima et sa famille, Tadashi Ogasawara et son fils Hiroaki participent à cet événement rarissime, qui fait du théâtre et de l’acteur dans toutes ses composantes ses une œuvre d’art.

Agnès Santi