Écrit par Sonia Chiambretto et mis en scène par Sandrine Lanno, MAUVAISES FILLES ! se penche sur le sort réservé aux adolescentes dites délinquantes des années 50 et d’aujourd’hui. Bien qu’interprétée par trois excellentes comédiennes, la pièce peine à rendre compte du riche travail mené par l’équipe avec des chercheurs.

Avant son arrivée au Théâtre du Rond-Point à Paris, c’est à la Scène de recherche de l’École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay que nous découvrons MAUVAISES FILLES !. Car c’est dans cet étonnant théâtre ouvert à tous bien que situé au cœur de l’ENS qu’est née cette pièce mise en scène par Sandrine Lanno et écrite par Sonia Chiambretto, suite à une résidence de recherche et création menée par l’équipe artistique d’octobre 2020 jusqu’à l’automne 2022. Associée à la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz, dont les travaux actuels portent sur le rapport entre genre et violence, Sandrine Lanno et ses collaboratrices ont mené deux ateliers qui allaient ensuite nourrir la création : l’un avec des élèves de l’ENS, l’autre avec sept jeunes filles du centre éducatif fermé (CEF) de Doudeville. En parallèle, les deux groupes ont travaillé à leur manière sur un même sujet : les mineures dites délinquantes placées dans des institutions disciplinaires d’enfermement, dans les années 1950 et aujourd’hui. En allant au plus près du refus de ces jeunes filles des normes, en observant leur difficulté à vivre dans les cadres imposés par la société, les artistes sont revenues avec de nombreuses matières confiées à l’autrice Sonia Chiambretto, qui s’est aussi appuyée sur les recherches de Véronique Blanchard à partir des archives du tribunal de la Seine sur les mineures délinquantes des années 50-60. Ce vaste chantier à la croisée de plusieurs disciplines ne s’incarne hélas pas pleinement au plateau.

La révolte en fragments

MAUVAISES FILLES ! se veut à l’image de celles qu’elle dépeint : rebelle aux normes, libre de s’inventer une manière d’être, un langage hors des sentiers battus. Fragmentaire, la pièce ne respecte ni chronologie ni logique du personnage. Elle est une mosaïque de petits tableaux dont les liens entre eux tiennent à la situation d’enfermement plutôt qu’aux protagonistes. De générations différentes, les trois comédiennes Evelyne Didi, Lola Blanchard et Paola Valentin présentent un rapport étrange aux adolescentes dont la pièce est peuplée. Tantôt elles semblent les incarner, tantôt elles paraissent prendre avec elles une certaine distance. Cette oscillation ajoute à l’hétérogène de la proposition, qui a plus tendance à nous laisser à la surface du sujet qu’à nous inciter à l’explorer à notre guise, tissant des liens entre les différents fragments. Si ces derniers sont pour la plupart interprétés avec un évident engagement des actrices, ils peinent à nous mener au-delà des évidences. Les scènes situées dans les années 50 auraient pu apporter la précision qui manque à la pièce, trop souvent proche de la généralisation. Mais les passages d’une époque à l’autre sont si discrets – un changement d’affiche dans la chambre-cellule présente au plateau, une variation de lumière ou de costume – que l’on ne sait pas toujours si l’on est chez les Bon Pasteur des années 50 ou les CEF d’aujourd’hui. Plutôt que de créer du trouble, cette porosité atténue les intéressants contrastes sur lesquels est construite la pièce.

Anaïs Heluin