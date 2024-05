Seul en scène, confession d’un homme de l’ombre du roi Soleil, Le masque de fer et le mousquetaire nous plonge dans les intrigues, complots et secrets politiques du Grand Siècle.

Ils ont longtemps interprété ensemble Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié contrariée. Alain Veniger et Donat Guibert retrouvent l’époque de Louis XIV et des mousquetaires pour un seul en scène interprété par ce dernier et mis en scène par le premier. Saint-Mars est au cœur de ce spectacle. Acteur de l’ombre de cette période, il fut notamment gouverneur de la prison de la Bastille et hébergea à cette occasion dans ses geôles le fameux masque de fer. Récit confession d’« un soldat d’élite à la dérive », le spectacle fait traverser un siècle particulier, apogée d’un pouvoir monarchique sur le point de s’écrouler dans « une atmosphère fantastique et inquiétante ». « Une véritable enquête » où cruauté et loyauté cohabitent chez un homme dont la vérité est sans cesse suspecte.

Eric Demey