Adaptation théâtrale musicale du roman de cape et d’épée d’Alexandre Dumas, la pièce trouve ses sources d’inspiration dans l’esprit des Monty Python et dans l’univers des années 80. Les figures mythiques sont engagées par la compagnie La Douce dans une « épopée Pop » qui télescope les époques et les genres.

En s’emparant de la plus célèbre des œuvres d’Alexandre Dumas, les membres de la compagnie La Douce ont d’abord à cœur de défendre les valeurs qui sont les leurs : « En notre époque d’individualisme forcené, c’est sans conteste cette foi inébranlable dans le groupe, dans la force du collectif que chacun des héros de Dumas incarne à sa manière, qui nous a amenés à porter à la scène cette joyeuse épopée. Nous souhaitons permettre à tous de vibrer à l’unisson de cette devise fraternelle : un pour tous, tous pour un ». Fidèle à l’esprit et à la lettre du texte, loin de la reconstitution historique dans ses choix esthétiques et musicaux, le spectacle emprunte à la culture pop des années 1980 à nos jours.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens