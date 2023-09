« Ordeal by water » d’ Anna Chirescu et Grégoire Schaller

À l’aube des Jeux Olympiques, se multiplient les chorégraphies qui associent danse et sport comme Ordeal by water, qui met en lumière la vanité du geste d’exception.

La danseuse et chorégraphe Anna Chirescu et l’artiste plasticien Grégoire Schaller conçoivent des projets transdisciplinaires articulant corps et objets, au carrefour de la danse et des arts visuels… Ordeal by water est donc une création pour une danseuse, un guitariste et une sculpture, dont le titre évoque l’ordalie, un jugement réputé divin dans le monde médiéval, qui soumettait le corps du coupable à une épreuve. C’est pourquoi ils l’ont rapprochée des compétitions sportives, confrontant la résistance du corps à différentes contraintes physiques, à sa volonté de puissance et son corollaire, la peur de l’échec. Simon Déliot, le guitariste et auteur de la sculpture, accompagne, électrise, exalte la matière chorégraphique. La performance amalgame danse, escrime, football ou ping-pong à différents vocabulaires du geste signifiant comme ceux de l’hôtesse de l’air ou de l’agent de circulation, qui se métamorphosent ou s’accumulent au gré de pliages, d’étirements et de tensions. Une démonstration virtuose.

Agnès Izrine