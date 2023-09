Voici une danse profondément ancrée dans les pratiques de ses interprètes, comme une passerelle entre danse underground et danse de création.

Earthbound s’affirme comme une célébration de la danse et de la musique, confiant la scène à sept danseurs et danseuses et deux musiciens électro engagés de tous leurs corps dans cette rencontre non fortuite. Le titre renvoie à un certain enracinement, à un rapport à la terre et aux fondements qui mettent ces êtres en mouvement. Le projet des chorégraphes Johanna Faye et Saïdo Lehlouh, également co-directeurs du collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, vise à donner tout l’espace aux pratiques de danses qui font l’identité première de ces artistes, éprouvées en clubs, sur le bitume, et dans les réseaux underground. Sur la scène de Chaillot, au cœur donc de l’institution, se crée une passerelle intéressante du point de vue de la visibilité de ces pratiques. Mais également en termes d’extension du champ de la création, en posant la question de la place du dansé et du chorégraphique.

Nathalie Yokel