Le NDT était déjà présent pour l’ouverture du Théâtre de la Ville en…1969 ! Il était donc logique qu’il fasse son grand retour en 2023 pour sa réouverture avec un programme entre orient et occident.

Le Nederlands Dans Theater 1 (NDT 1) est l’une des plus grandes compagnies européennes actuelles, forte d’un répertoire récent, souvent néo-classique, des XXe et XXIe siècles. Dans Jakie création de Sharon Eyal avec Gai Behar, on retrouve ses unissons diaboliques sertis au millimètre. Mais cette fois, on perçoit une dimension supplémentaire et totalement imprévue : l’humour ! En effet, on discerne une pointe d’ironie dans ces figures qui s’apparentent au ballet classique mais totalement… défigurées ! Il faut dire que la musique pulsée d’Ori Lichtik ne compte pas pour peu dans cette impression d’intention malicieuse, ni les seize extraordinaires danseurs du NDT 1. Habitués à la gestuelle de la chorégraphe israélienne depuis Bedroom Folk (2015) et Salt Womb (2016), ils savent s’approprier son langage avec une liberté dans la virtuosité, exceptionnelle. Cette création est couplée avec 15, une création aux harmonies fluides et très zen du chorégraphe chinois, fondateur du TAO Dance Theater, Tao Ye.

Agnès Izrine