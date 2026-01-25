La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Classique / Opéra - Agenda

Orchestre de Paris, direction Paavo Järvi et Oksana Lyniv

Orchestre de Paris, direction Paavo Järvi et Oksana Lyniv
©La cheffe Oksana Lyniv © Oleh Pavliuchenkov
La cheffe Oksana Lyniv © Oleh Pavliuchenkov

Philharmonie / symphonique

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Deux concerts en forme de parcours d’Europe, dirigés par Paavo Järvi et Oksana Lyniv.

L’Orchestre de Paris retrouve Paavo Järvi, son directeur musical de 2010 à 2016. Le chef estonien défend ici la musique très irisée de sa compatriote Helena Tulve (Wand’ring Bark, en création française) avant deux classiques du xxe siècle : le Concerto pour violoncelle (1919) d’Elgar (avec Sol Gabetta) et le Concerto pour orchestre (1945) de Bartók, marqués chacun par la nostalgie d’un monde révolu. La semaine suivante, le voyage se poursuit, du Nord à l’Est, avec le Concerto pour violon de Sibelius (avec Bomsori Kim) et la Huitième Symphonie de Dvořák. La cheffe ukrainienne Oksana Lyniv dirige aussi Les Visions du prince (en création française) de son compatriote Eduard Resatsch, et la quatrième des Fanfares for the Uncommon Woman de Joan Tower, fil rouge de la saison de l’Orchestre de Paris.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Orchestre de Paris
du mercredi 18 février 2026 au mercredi 25 février 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Les 18, 19 et 25 février à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

