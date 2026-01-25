Orchestre de Paris, direction Paavo Järvi et Oksana Lyniv

Deux concerts en forme de parcours d’Europe, dirigés par Paavo Järvi et Oksana Lyniv.

L’Orchestre de Paris retrouve Paavo Järvi, son directeur musical de 2010 à 2016. Le chef estonien défend ici la musique très irisée de sa compatriote Helena Tulve (Wand’ring Bark, en création française) avant deux classiques du xxe siècle : le Concerto pour violoncelle (1919) d’Elgar (avec Sol Gabetta) et le Concerto pour orchestre (1945) de Bartók, marqués chacun par la nostalgie d’un monde révolu. La semaine suivante, le voyage se poursuit, du Nord à l’Est, avec le Concerto pour violon de Sibelius (avec Bomsori Kim) et la Huitième Symphonie de Dvořák. La cheffe ukrainienne Oksana Lyniv dirige aussi Les Visions du prince (en création française) de son compatriote Eduard Resatsch, et la quatrième des Fanfares for the Uncommon Woman de Joan Tower, fil rouge de la saison de l’Orchestre de Paris.

Jean-Guillaume Lebrun