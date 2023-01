C’est sa première mise en scène en langue français d’une pièce d’Anton Tchekhov et c’est très beau. Le metteur en scène d’origine bulgare Galin Stoev, directeur du Centre dramatique national Toulouse Occitanie, réunit un groupe de comédiennes et comédiens de haut niveau pour investir la quotidienneté vivante et remuante d’Oncle Vania. Un travail d’une grande exigence à voir au Théâtre de l’Odéon.

Tchekhov. Encore Tchekhov. Toujours Tchekhov. Tchekhov, ici, dans ce qu’il a de plus actuel, de plus libre et de plus contemporain. Tchekhov dont les personnages nous entraînent, à l’occasion de cette mise en scène d’Oncle Vania (créée le 10 janvier dernier au ThéâtredelaCité, à Toulouse), au sein des mouvements tourbillonnants, obsessionnels, de leurs désirs et de leurs frustrations. Si c’est la première fois que Galin Stoev investit une pièce de l’auteur russe, il connaît son œuvre intimement pour l’avoir fréquentée assidûment lors de ses études théâtrales en Bulgarie, à l’Académie nationale des arts du théâtre et du cinéma de Sofia. Et cela se voit. Cela se ressent. Cela apparaît de manière éclatante dans ce spectacle centré sur le jaillissement de la vie et de la vérité à laquelle Suliane Brahim, Caroline Chaniolleau, Vincent Desprez, Sébastien Eveno, Catherine Ferran, Cyril Gueï, Côme Paillard, Marie Razafindrakoto (en alternance avec Élise Friha) et Andrzej Seweryn donnent corps de façon magistrale. La version d’Oncle Vania que présente cette troupe de haute volée est faite de chair et de souffles. Elle nous plonge au cœur d’une humanité qui se questionne, qui se torture, qui cherche le bonheur sans jamais le trouver.

Des concentrés d’humanité

Sortant de l’imagerie folklorique dans laquelle Tchekhov se voit parfois enfermé, Galin Stoev (qui signe une nouvelle traduction du texte en collaboration avec Virginie Ferrere, son assistante à la mise en scène) a imaginé un « ici et maintenant » porteur d’universel. Dans une scénographie entre salle d’attente et entrepôt qui reprend des structures de décors d’anciens spectacles (afin de réduire l’empreinte carbone de cette nouvelle création), les personnages d’Oncle Vania s’extirpent de la seule mélancolie tchekhovienne pour engendrer une gamme d’émotions et de sentiments extrêmement riche. Ce sont des concentrés d’humanité qui surgissent devant nous et qui nous parlent, qui s’adressent à nous très directement, très franchement, nous amenant à réfléchir — de nouveau, toujours — à l’amour, à la vieillesse, à l’ordre social, à la beauté, aux fragilités et aux impasses de l’intime, mais aussi à l’écologie, thème qui rattrape de manière étonnante l’urgence contemporaine que l’on sait. Tout cela est d’une grande lucidité. Sans esbroufe, à travers une clarté dramaturgique de chaque instant, Galin Stoev tisse magnifiquement les fils enchevêtrés de ces scènes de vie à la campagne. Un pur bonheur de théâtre.

Manuel Piolat Soleymat