Reprise de Bérénice de Racine, intense et touchante tragédie de Muriel Mayette-Holtz

Avec Carole Bouquet dans le rôle de Bérénice, vulnérable et majestueuse, Frédéric de Goldfiem dans celui de Titus et Jacky Ido dans celui d’Antiochus, Muriel Mayette-Holtz condense et avive l’histoire autour des élans et douleurs de l’amour. Une intense et touchante tragédie du renoncement.

Sommes-nous dans l’impériale Rome antique ? Aucunement. Nous sommes plutôt dans un espace-temps décontextualisé, qui se révèle être celui de la langue racinienne que Muriel Mayette-Holtz connaît si bien. Une langue qui exprime merveilleusement la puissance et les douleurs de l’amour. Après l’avoir mise en scène à la Comédie-Française en 2011, la metteuse en scène s’empare à nouveau de cette tragédie du renoncement à l’amour au nom de la raison d’état et d’une « gloire inexorable », en la condensant et la concentrant sur le trio amoureux, supprimant les références historiques pour mieux faire résonner l’amplitude des émotions et des désirs qui bataillent. Aujourd’hui encore, cette question atemporelle de l’engagement et du renoncement taraude les relations de couples. Dans un lieu semblable à une chambre d’hôtel contemporaine, scénographie conçue par Rudy Sabounghi, épurée au point de devenir quasi abstraite, seul trône le lit, lieu de l’intimité amoureuse, lieu de solitude aussi où les larmes et les chagrins se libèrent. Au creux de cette intimité provisoire cernée de voiles, dont les fenêtres ouvrent vers un ciel voué à s’assombrir, le sang ne sera pas versé mais la douleur du déchirement se fait tragédie. « Chercher l’indicible et ne pas se perdre en musique, tout en étant mélodieux » : c’est le but de Muriel Mayette-Holtz et elle y parvient avec élégance et nuance, grâce à une impeccable direction d’acteurs, fluide et finement révélatrice.

Emprisonnés en eux-mêmes

Tout à son amour, le cœur brûlant, espérant que la force des sentiments vaincront les obstacles, Carole Bouquet est une Bérénice majestueuse et vulnérable, qui aime et souffre, terriblement, et demeure digne. Incarné avec subtilité par Frédéric de Goldfiem, Titus, dont le père vient de mourir, est appelé à régner ; il choisit la loi de Rome qui refuse d’accueillir en son sein une Reine étrangère, fuyant un amour véritable, devenant malgré sa grandeur muet et frappé d’inertie. Remarquablement interprété par Jacky Ido, Antiochus, fidèle ami et cœur ardent, brûle d’amour pour la Reine, avec une implacable constance. Ève Perreur (Phénice) et Augustin Bouchacourt (Paulin) complètent la distribution. La mise en scène laisse voir à quel point les personnages, emprisonnés en eux-mêmes, plongés dans des affres de douleur, ne peuvent plus se relier, ni même se regarder. Déchirante, la tragédie avance jusqu’à la résolution et la séparation. La langue de Racine et son incarnation révèlent la cruauté des situations, l’entremêlement de sentiments contradictoires. D’une limpidité et d’une efficacité quasi cinématographiques, la mise en scène donne corps aux mouvements du cœur et des mots avec précision et élégance.

Agnès Santi