Le texte est d’Olivier Saccomano, la mise en scène de Nathalie Garraud. Les deux artistes, directeur et directrice du Théâtre des 13 vents – Centre dramatique national de Montpellier (où Institut Ophélie a été créé, en octobre dernier) présentent le second volet de Hamlet, Ophélie, un diptyque au T2G – Théâtre de Gennevilliers. Un objet théâtral problématique.

Il y a eu Un Hamlet de moins, proposition créée en juin 2021 au Festival Le Printemps des Comédiens, à Montpellier. Il y a, aujourd’hui, Institut Ophélie, seconde partie d’un diptyque engendrant, à partir des motifs dramaturgiques liés aux destins des deux personnages shakespeariens, un théâtre de climats et de chemins de traverse. Ce théâtre s’attache à chercher, à sonder, à inventer, à décaler, pour parler, dans le spectacle actuellement présenté au T2G – Théâtre de Gennevilliers, des assignations faites aux femmes, depuis des siècles, au sein des sociétés patriarcales. Remarquablement interprétée par les membres de la troupe associée au Théâtre des 13 vents (Mathis Masurier, Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz, Lorie-Joy Ramanaidou, Charly Totterwitz), ainsi que par Maïka Radigales, Karim Daher et Mitsou Doudeau, la représentation élaborée par Nathalie Garraud et Olivier Saccomano est une œuvre qui impose à la fois sa beauté et ses limites.

Des climats et des chemins de traverse

Objet problématique, au sens propre du terme, Institut Ophélie pose de multiples questions. Celle de l’adresse et de la narration au théâtre. Celle du lien que l’on parvient (ou non) à créer avec les publics. Celle de la vivacité artistique d’un travail… D’un éclat esthétique indéniable, cette proposition prouve que de belles images ne suffisent pas à rendre opérant le théâtre qu’elles nourrissent lorsque les charges poétique et politique qui s’en dégagent manquent de force. Certains tableaux sont splendides. La comédienne Conchita Paz, qui incarne la figure centrale du spectacle, révèle une présence tout à fait frappante. Baigné de musiques célèbres (la Mascarade de Khatchatourian, O Solitude de Purcell, Valse triste de Misraki…), fréquenté par des personnalités que l’on n’identifie qu’à la lecture du texte (Warhol, Beauvoir, Deleuze, Guattari…), Institut Ophélie accumule références et lignes de fuite clandestines sans activer les mécanismes de la pensée ou de l’inspiration. On aimerait être emporté, inspiré, déplacé, mais on reste à distance, en attente de choses qui ne se montrent pas.

Manuel Piolat Soleymat