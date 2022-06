Le Fruit de la connaissance, spectacle ludique du Groupe Wanda

Librement adapté de L’Origine du monde, bande dessinée de l’autrice et dessinatrice suédoise Liv Strömquist, Le Fruit de la connaissance éclaire la condition des femmes à travers l’histoire. En parlant de leur sexe.

Laurène Brun, Jeanne Piponnier et Jeanne Vimal ont fondé le Groupe Wanda en 2016, à Toulouse, suite à leur rencontre lors d’un laboratoire organisé autour de la thématique du féminin. Le projet de leur compagnie ? Interroger « les marges, les à-côtés, les sentiers non tracés », mener un travail de terrain « pour sensibiliser les publics aux questions d’égalité, de représentation du corps des femmes, de déconstruction du patriarcat ». Dans Le Fruit de la connaissance, les trois comédiennes portent à la scène l’humour acerbe et l’engagement féministe de l’autrice de bande dessinée Liv Strömquist. Données scientifiques, littéraires, historiques… Dans l’esprit de l’éducation populaire, le spectacle ludique du Groupe Wanda travaille à créer des terres de partage pour que la pensée soit active, commune, qu’elle se construise avec les publics.

Manuel Piolat Soleymat