La compagnie OKIDOK propose dans in petto un duo de clowns sans paroles, dont les tribulations sont comme un reflet de nos propres existences.

Des clowns, ils ont le visage blanc et le nez rougi, les chaussures d’une longueur démesurée ; pour le reste, ils ont des gilets marrons un peu passés de mode, tels des clochards célestes qui auraient néanmoins fait une visite au pressing. Benoît Devos et Xavier Bouvier arrivent sur scène accompagnés de leur charrette à bras, qui est tout autant leur théâtre que leur maison. Fragile centre de gravité de leurs existences, en déséquilibre perpétuel, elle est la cause de bien des accidents, que les deux clowns s’emploient à surmonter non sans bonne humeur, indécrottables optimistes qu’ils sont. Le jeu muet, très expressif, est rehaussé de quelques notes de musique. Ce duo de clown belges a quelque chose qui fait penser à Beckett, une élégance dans la loose, un concentré d’humanité où tout obstacle devient existentiel – avec néanmoins une grande légèreté, et beaucoup de poésie.

Mathieu Dochtermann