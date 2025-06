Sans barrière ni frontières, cette conférence dansée signée par Bouziane Bouteldja est un voyage à travers les luttes, avec le corps. Une danse de résistance.

On l’a toujours su : il y a des danses révolutionnaires, revendicatrices, voire provocatrices… même si certaines se sont peut-être assagies. Comme le flamenco, inventé par des gitans sans toit ni loi, pour faire valoir leur identité sur cette musique dont les racines plongent dans les danses indiennes et arabo-berbères avant de se mêler aux influences andalouses. Ou le tango, dont la sensualité a perdu de son éclat. D’autres continuent à jouer leur rôle d’affirmation de soi, d’émancipation et de lutte contre les inégalités et les discriminations : comme le pantsula né sous l’Apartheid, le voguing né des communautés LGBT noire et latino des États-Unis. Bouziane Bouteldja, chorégraphe en prise avec les thèmes sociétaux, invite dans cette conférence dansée chacun à essayer ces pas et figures avec les danseurs de sa compagnie, afin de partager une expérience unique.

Agnès Izrine