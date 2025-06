S’inspirant de la Tapisserie de Bayeux, Gaëlle Bourges crée un spectacle qui met l’accent sur les moments clés de cette œuvre et de la conquête de l’Angleterre qu’elle représente.

La finesse de l’art avec lequel Gaëlle Bourges met en scène des œuvres plastiques dans des récits chorégraphiques est bien connu. Elle a notamment créé À mon seul désir d’après la tapisserie La Dame à la licorne, Ce que tu vois d’après celle de l’Apocalypse d’Angers ou plus récemment le formidable OVTR (On va tout rendre) à propos des cariatides de l’un des temples de l’Acropole, dont une fut subtilisée par les Anglais en même temps qu’une bonne moitié des frises du Parthénon. Montrant qu’elle n’en a fini ni avec la tapisserie ni avec la perfide Albion, elle se penche cette fois, à l’invitation d’Alban Richard et de la Collection tout-terrain du CCN de Caen, sur la Tapisserie de Bayeux.

Un spectacle sous forme d’épisodes

Cette œuvre tissée de fils de laine de dix couleurs donne à voir, à la manière d’une bande dessinée géante, la conquête de la couronne d’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, contre Harold Godwinson, le beau-frère du roi d’Angleterre. Gaëlle Bourges fait le pari, dans un spectacle sous formes d’épisodes, de « représenter une centaine de personnages, des dizaines de chevaux, de mulets, de navires, la Manche, le Mont-Saint-Michel, la comète de Halley, un barbecue géant, la bataille historique…, avec deux interprètes et presque rien ». À l’aide d’une voix off et de beaucoup de danse, de chansons et de cris, de mélodies du 11e siècle mixées à de l’électro ponctuée de percussions noisy, nul doute qu’elle relèvera le défi.

Delphine Baffour