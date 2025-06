Yan Raballand met la musique en mouvement dans « Solstice ».

Comme un concert de cirque : Solstice, c’est la rencontre du violoncelle et de deux spécialistes de la roue Cyr. Sur une composition originale, les deux circassiens suivent une chorégraphie précise avec leurs corps et leurs agrès.

Rémy Bénard et Pierre Bertrand évoluent dans une partition physique complexe, faite de courbes et de contre-courbes. Pour chorégraphier ce mouvement, Yan Raballand, qui avait déjà mêlé roue Cyr et violoncelle dans Ellipse en 2019, s’est fondé sur l’unisson et sur le contrepoint, sur le fait d’être ensemble ou au contraire en décalage. Sur scène, au côté des deux artistes de cirque, Guillaume Bongiraud interprète au violoncelle la musique qu’il a composée. L’alliance de ces éléments a quelque chose de poignant et d’élégant, trompeusement simple à force d’être dépouillé. Tantôt dans la même roue, tantôt chacun avec la sienne, les deux circassiens utilisent à plein toutes les possibilités données par ces agrès dont les évolutions circulaires peuvent devenir presque hypnotiques.

Mathieu Dochtermann