Tournée dès sa fondation vers le jeune public, la compagnie Inti Théâtre s’adresse depuis quelque temps déjà, de manière privilégiée mais non exclusive, aux adolescents. Une veine qui lui vaut un beau succès public et critique. Avec cette nouvelle création, elle épingle la fast fashion.

Didier Poiteaux et son complice Olivier Lenel proposent une réflexion ludique sur l’une des industries les plus polluantes de la planète. En dialogue avec le public, ils cherchent à comprendre comment notre modèle économique influence nos désirs et fabrique de nouveaux besoins sur le terrain de l’habillement, de la mode. Entre voyage intime, travail documentaire et témoignages poignants, la pièce interroge notre manière de consommer non sans tenter de faire coexister notre paraître au monde et le fait de prendre soin de notre planète et de ses habitants. « Plus qu’un spectacle sur la fast fashion, FAST est d’abord et avant tout une réflexion joyeuse sur notre rapport au monde et notre façon de nous présenter à lui » déclarent les deux protagonistes.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens