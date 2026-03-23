Forte d’un double héritage anglais et arabe, la trompettiste Yazz Ahmed propose une fusion inédite des sons, avec en toile de fond les richesses culturelles de son pays natal, le Bahreïn.

Apparue sur la bouillonnante scène du jazz londonien, au mitan des années 2010, l’influente Yazz Ahmed a déjà fait résonner son bugle pour Radiohead, John Zorn ou le quartet Ligeti. Ouverte à tous les courants, elle définit son art comme un « jazz arabe psychédélique », teinté d’électro. En effet, cette trompettiste britannique aime se risquer à brouiller les frontières. Née à Bahreïn, elle y est retournée pour comprendre ses racines. Ses compositions, irriguées par des rêveries et des chants traditionnels, célèbrent la créativité des femmes arabes. Son Eden est le souvenir de ce pays avant la guerre du Golfe. Passionnée par cette culture, elle en a exploré les mythes fondateurs et les poèmes anciens. La retrouver sur scène est un privilège : celui de s’immerger dans son approche innovante.

Philippe Deneuve