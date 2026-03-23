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Jazz / Musiques - Agenda

La trompettiste Yazz Ahmed propose une fusion inédite des sons avec Bahreïn son pays natal en toile de fond

La trompettiste Yazz Ahmed propose une fusion inédite des sons avec Bahreïn son pays natal en toile de fond - Critique sortie Jazz / Musiques Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
©La trompettiste Yazz Ahmed @ Alex Bex
La trompettiste Yazz Ahmed @ Alex Bex

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

Forte d’un double héritage anglais et arabe, la trompettiste Yazz Ahmed propose une fusion inédite des sons, avec en toile de fond les richesses culturelles de son pays natal, le Bahreïn. 

Apparue sur la bouillonnante scène du jazz londonien, au mitan des années 2010, l’influente Yazz Ahmed a déjà fait résonner son bugle pour Radiohead, John Zorn ou le quartet Ligeti. Ouverte à tous les courants, elle définit son art comme un « jazz arabe psychédélique », teinté d’électro. En effet, cette trompettiste britannique aime se risquer à brouiller les frontières. Née à Bahreïn, elle y est retournée pour comprendre ses racines. Ses compositions, irriguées par des rêveries et des chants traditionnels, célèbrent la créativité des femmes arabes. Son Eden est le souvenir de ce pays avant la guerre du Golfe. Passionnée par cette culture, elle en a exploré les mythes fondateurs et les poèmes anciens. La retrouver sur scène est un privilège : celui de s’immerger dans son approche innovante.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Yazz Ahmed
du mardi 7 avril 2026 au mardi 7 avril 2026
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, place Georges Pompidou, 78000 Saint-Quentin-en-Yvelines.

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00. www.theatresqy.org

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