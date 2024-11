Océane Mozas présente « Deux Sœurs » de Marine Bachelot

Pour sa première mise en scène, Océane Mozas s’empare de Deux Sœurs, un texte bref de Marine Bachelot Nguyen dans lequel l’autrice croise la mémoire de sa grand-mère à l’histoire du pays dans lequel celle-ci est née : le Vietnam. Un seule-en-scène impressionniste qui enferme son propos dans une quête uniforme de poétisation.

Dans Deux Sœurs, différents récits s’entrelacent, se font face et se répondent. Différents prismes de regard et enjeux dramaturgiques, aussi, comme c’est souvent le cas dans les textes de Marine Bachelot Nguyen dont l’univers théâtral hybride donne à voir et à saisir, en conjuguant considérations intimes et politiques, la complexité du monde postcolonial dans lequel nous vivons. « Mon théâtre est entrelacé et syncrétique : différentes strates et couches s’y mélangent pour explorer ou refléter l’épaisseur (…) de nos existences », déclarait-elle ainsi dans nos colonnes en 2021*. Aujourd’hui, ce n’est pas l’autrice (également metteuse en scène) qui donne corps à ce court texte publié, en 2018, aux Éditions L’Avant-Scène, mais Océane Mozas dont l’histoire familiale présente de nombreuses similitudes avec la sienne. Comme elle, la comédienne a côtoyé une grand-mère qui, après être née au Vietnam, a pris le chemin de l’exil pour venir vivre en France, laissant derrière elle une sœur avec laquelle elle avait passé sa jeunesse.

Des lueurs diffuses

C’est la mémoire de sa propre aïeule que convoque Marine Bachelot Nguyen dans Deux Sœurs, la confrontant à l’existence des sœurs Trung, héroïnes nationales vietnamiennes qui, au premier siècle de notre ère, ont délivré leur peuple du joug chinois. L’autrice revient aussi sur la domination française, augmentant son récit personnel d’intéressantes mises en perspectives anticoloniales, ainsi que féministes. Pourtant, Océane Mozas se love dans ce texte comme dans un cocon d’intimité, sans en considérer les arêtes saillantes, en le recouvrant d’une sentimentalité suave. De plurielle, l’œuvre devient univoquement vaporeuse. Sans ces brisures, sans attention prêtée au politique, les cinquante minutes de cette balade en clair-obscur — bien sûr sensible, bien sûr sincère — glissent sans marquer notre esprit. Il manque sans doute un véritable point de vue de mise en scène à cette proposition centrée sur les émotions de son interprète. Un regard extérieur aurait peut-être permis de dépasser la linéarité suave de cette succession de belles images. À trop vouloir esthétiser le cadre de sa représentation, Océane Mozas semble en avoir perdu la direction. Et le sens.

Manuel Piolat Soleymat