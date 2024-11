« Esquif » d’Anaïs Allais Benbouali

Prenant pour personnages la mer Méditerranée et le bateau Ocean Viking de SOS Méditerranée, Anaïs Allais Benbouali raconte avec poésie et limpidité l’urgence de l’exil et ses terribles conséquences. Anaïs Allais Benbouali et Amandine Dolé offrent admirablement corps et voix pour raconter l’innommable.

C’est une combine qui fonctionne : en donnant un corps et une voix à la mer Méditerranée (ceux d’Anissa Kaki), Anaïs Benbouali fait émerger un espace de parole universel et émotionnellement neutre, qui prend le contre-pied des discours habituels sur le sujet de l’exil, très flous pour un jeune public. En sous-titre du texte est indiqué « Immersion à l’aveugle pour une mer et un violoncelle ». C’est en effet en masquant le regard des spectateurs que la metteuse en scène, qui a travaillé avec SOS Méditerranée, capte notre attention la plus totale et nous immerge sous l’eau pour écouter les histoires que la mer recèle.

28 000 disparus en Méditerranée depuis 10 ans

Elle raconte celles et ceux qui ont sombré en elle, qu’elle a sans le vouloir privés de parole. Elle qui se nomme un « monstre avaleur de vies », qui est un lien entre deux terres injustement considéré comme une frontière. Amandine Dolé prête sa voix et sa musique au bateau sauveteur Ocean Viking : « Il m’arrive de vous traverser pour secourir ceux qui risquent de se noyer en vous » indique-t-elle à la mer. C’est, contre toute attente, une relation d’une grande humanité qui s’installe devant nos yeux, qui permet de saisir divers enjeux et éléments de ces parcours parfois occultés par des chiffres et des statistiques. On apprécie la prévention menée par Anaïs Allais Benbouali en amont de sa pièce, trigger warning important et trop négligé au théâtre : « Il est important de s’assurer du consentement de chaque spectateur potentiellement concerné à l’idée d’y être ramené par un biais artistique. » Hawa, Adama, Sarah, Ibrahim, Yara, Maimouna, sont grâce à cette pièce entendus au nom de tous les autres. Un travail d’une grande justesse.

Louise Chevillard