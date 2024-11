À la demande de jeunes acteurs, Christian Benedetti reprend 20 ans après l’avoir mise en scène la première pièce de Gianina Cărbonariu, Stop the Tempo ! Ce geste de transmission offre une belle profondeur à l’efficace radiographie de la jeunesse composée par l’autrice roumaine.

L’obscurité qui s’abat soudainement sur le plateau du Théâtre-Studio d’Alfortville et qui s’éternise alors qu’aucun acteur ne s’est encore montré, plonge toute la salle dans un état particulier d’attente et de tension. D’emblée, les cadres traditionnels de la représentation tremblent. Et lorsqu’enfin, grâce à une faible lumière, le visage de Salomé Lemire apparaît, on a beau savoir qu’aucun incident n’a eu lieu, il reste quelque chose du petit frisson initial tout au long du court spectacle Stop the Tempo !. Car jusqu’aux dernières minutes du spectacle, où Marie Cannesson vient prononcer le monologue final de la pièce dans une lumière presque crue, la pénombre n’est transpercée que par le halo des lampes frontales dont sont équipés les trois interprètes du spectacle : les deux comédiennes déjà citées et Marc Duruflé. Simple mais efficace, ce traitement de l’obscurité comme principe dramaturgique est sans aucun doute l’un des caractères de ce premier texte de l’autrice roumaine Gianina Cărbonariu qui a attiré à lui les trois jeunes comédiens. Car ce sont eux, en particulier Salomé Lemire et Marc Duruflé, qui sont à l’origine du spectacle. Après avoir découvert le texte en 2022 dans le cadre de l’Atelier du Théâtre-Studio, ils décident de le monter et de faire appel pour cela à leur professeur qui entretient une relation forte avec son autrice. Dès 2005 en effet, un an après sa création en Roumanie, il met en scène cette pièce et fait de Gianina Cărbonariu une autrice associée de son lieu.

Une jeunesse mise en boîte

Cette histoire de transmission a beau ne pas être formulée par les acteurs qui s’en tiennent à leur version traduite et légèrement adaptée de Stop the Tempo !, elle contribue assurément à la force du spectacle. Elle ajoute beaucoup à sa valeur politique, induite par la nature de la pièce, par sa manière de dénoncer les dysfonctionnements de nos sociétés : si l’écriture de Gianina Cărbonariu est ancrée en Roumanie, la critique dont elle est nourrie vaut pour tout ou au moins une bonne partie de l’Occident contemporain. Les paroles qui s’élèvent par bribes dans le noir expriment la frustration et la rage de trois jeunes personnages qui portent le prénom des acteurs qui les incarnent : ici Marie, Marc et Salomé. Galères d’argent, solitude, désir de briller, d’acheter, de faire tomber le monde à ses pieds et bien d’autres raisons font échouer ces protagonistes dans la même boîte de nuit. La grande économie de mots, le dispositif très musical dans lequel ils s’inscrivent permettent à la pièce et à la colère qui l’anime d’être parfaitement réactivées. L’action commune que finit par mettre au point le trio pour plonger dans l’obscurité divers lieux tels des boîtes de nuit et troubler ainsi l’ordre public, achève de faire de Stop the Tempo ! un spectacle à la cohérence parfaite entre fond et forme. La chose est aujourd’hui assez rare pour être appréciée, et prise comme exemple. Ce que font avec talent les trois jeunes acteurs du spectacle, qui ont pour l’occasion créé leur compagnie au nom prometteur de choses singulières, le Collectif l’ours dans la poubelle.

Anaïs Heluin