Camille Dagen présente « Les forces vives » d’après Simone de Beauvoir. Un spectacle d’une théâtralité enthousiasmante !

Toute la liberté que peut générer l’angoisse existentielle. Dans le cadre du Festival d’Automne, Les forces vives embarquent la vie et l’œuvre de Simone de Beauvoir dans une fresque passionnante. Un spectacle d’une théâtralité enthousiasmante.

Simone de Beauvoir, tout le monde connaît mais qui connaît vraiment ? Le deuxième sexe, « on ne naît pas femme, on le devient », le couple mythique avec Jean-Paul Sartre… Dans la troupe de la compagnie Animal Architecte, toutes et tous, ou presque, sont nés après la mort de l’intellectuelle française en 1986. À partir d’une exploration poussée de son œuvre – Le deuxième sexe, Cahiers de jeunesse, Mémoires d’une jeune Fille rangée, La Force de l’âge et La Force des choses –, Les forces vives s’empare donc du personnage par ses écrits, largement autobiographiques, et donne ainsi à entendre une littérature à la fois intime et universelle, d’une beauté souvent fulgurante, qui, dressant un tableau des différents âges de la vie, concerne finalement tout un chacun. Pour commencer, l’enfant et l’adolescente. Du début du siècle dernier. Qui grandit dans un milieu bourgeois et catholique, certes, mais pas si conventionnel. Cette première partie, d’une théâtralité virevoltante et d’une grande fluidité, prouve qu’il existe des alternatives au schéma figé du biopic en déployant un théâtre d’une énergie et d’une inventivité qui font corps avec celles de son sujet.

Inventer sa vie, se choisir, afin d’avoir le sentiment d’exister

Puis la seconde, après 1945. Elle ne s’appesantit pas sur un féminisme bien connu mais préfère se demander si l’animosité qui entoure encore cette figure n’est pas liée à son engagement lors de la Guerre d’Algérie. Le sujet devient alors objet de société, la jeune femme Simone une pièce d’un patrimoine qui se plaît à effacer son histoire coloniale. Dans des échos laissés en suspens avec l’actualité, on entend la vigueur, la rage même, avec laquelle le couple s’est opposé aux violences en Algérie et à la forme de coup d’état que constituait la création de la Vème République. Cette énergie au combat est certainement la même que celle qu’il a fallu à la jeune fille pour sortir d’un destin tout tracé de femme. Mais Les forces vives n’en fait pas pour autant un modèle, ne verse pas dans l’admiration béate. Le spectacle préfère plutôt montrer un être très tôt épouvanté par la perspective de la mort, qui, pour y répondre, chercha sans cesse à inventer sa vie, à se choisir, afin d’avoir le sentiment d’exister. La cinquantaine creuse pour finir l’angoisse de vieillir d’une femme qui l’exprime avec des mots d’une grande beauté, ses réflexions sur l’insaisissabilité de l’être dans ses métamorphoses successives reflétant aussi son perpétuel mouvement. C’est dans une théâtralité de l’insaisissable, où tous les excellents comédiens et comédiennes changent régulièrement de rôle et sont une fois au moins Simone de Beauvoir, où la majestueuse scénographie d’Emma Depoid, évoquant les cadres avec lesquels on doit sans cesse composer, reste légère et mobile, que se déploient inventivité et surprises incessantes d’un émouvant spectacle où la parole se fait toujours vacillante, incertaine, jamais figée. La vie quoi.

Eric Demey