Il paraît que l’humour est la politesse du désespoir. Peut-il aussi donner à l’être humain les outils pour trouver l’espoir quand tout s’assombrit ? C’est un objet possible de cet After Show concocté par le collectif L’Avantage du Doute : tenir la joie comme le fil conducteur d’une proposition théâtrale faussement brouillonne, qui regarde la catastrophe avec humour (noir) pour mieux se réconcilier avec l’inévitable.

Tous et toutes, nous sommes fichus. Irrémédiablement. La vie est une farce à propos de laquelle une seule chose est certaine : elle se finit dans les bras de la Mort. Fondamentalement, le retour des populismes fascisants, l’effondrement écologique, la géopolitique du pire, ne changent rien à la donne : nous allons finir à la morgue. Cette vision réaliste-nihiliste, le collectif L’Avantage du Doute choisit de la dépasser, par le bouffon et par l’absurde, par les artifices vrais du théâtre, en activant d’autres façons de se représenter l’existence. Pour célébrer à nouveau la vie, parlons avec les morts, et acceptons d’écouter le langage du monde. Osons aussi nous demander quel rapport existe entre Shakespeare et Françoise Hardy. Avec peu de moyens – un divan, de grands tissus et quelques costumes – les cinq comédiens et comédiennes, épaulés par un musicien, enchaînent les saynètes avec un art consommé de la juxtaposition improbable.

Le théâtre ne peut rien mais il est possible qu’il nous aide quand même

Les séquences se succèdent donc, souvent en rupture les unes par rapport aux autres. C’est cet art du contraste qui caractérise l’écriture du collectif : faire voisiner Brigitte Lahaie et la mort d’un père, le fantôme de Bruno Latour qui disserte sur la révolution cosmologique avec la Mort qui vanne Elon Musk. Il y a quelque chose du stand up dans la parole cash et l’humour trash, et en même temps tout est conçu pour que le public se sente partie prenante de la représentation. L’Avantage du Doute fait de l’humour avec sérieux : quand Maxence Tual montre ses fesses, c’est inspiré par Kafka, dans une critique de la représentation anthropocentrique du monde. After Show est truffé de moments drôles – les blagues d’Hannah Arendt, le tour de chant de la Mort… – mais dans l’ensemble le collectif a un peu de mal à se lâcher. On peut espérer qu’en vieillissant After Show trouvera son grain de folie, nécessaire à sublimer ce qui, dans son écriture, tient justement de la démonstration. Il atteindra alors son but : donner à vivre de la joie tout en activant de nouveaux régimes de représentation du monde.

Mathieu Dochtermann