« NYST » et « Éclats », deux pièces sensibles par Mellina Boubetra et Léa Vinette
Grande Halle de La Villette / Chor. Mellina Boubetra / Léa VinettePublié le 25 janvier 2026 - N° 340
Présentées dans le cadre de Plateau Danse à La Villette, ces deux pièces chorégraphiées par Mellina Boubetra et Léa Vinette révèlent ce qui affleure sous la peau et font surgir des forces intimes.
Deux pièces comme deux portes entrouvertes sur l’invisible. Dans NYST, Mellina Boubetra avance dans un territoire où le geste cherche sa propre lumière. À ses côtés, la voix de Julie Compans, audio descriptrice, déplie l’espace, trace des lignes autour du mouvement, en révèle les frémissements secrets. L’une danse, l’autre murmure le contour du geste, et de cette rencontre naît une perception élargie, presque tactile, où l’imaginaire commence à rêver. Avec Éclats, Léa Vinette plonge dans un autre vertige : celui d’un corps traversé de forces contraires. Trois interprètes s’avancent dans une tension continue, pris entre l’élan qui déborde et l’écoute qui retient, entre l’instinct qui surgit et le désir de rester ensemble. La danse se construit dans cette zone fragile où tout peut basculer, où le mouvement cherche sa forme comme on cherche un souffle. Une traversée où l’on suit ce qui palpite, ce qui insiste, ce qui veut naître.
Agnès Izrine
A propos de l'événementNYST et Éclats
du mercredi 11 février 2026 au vendredi 13 février 2026
avec soufflage et audiodescription. Mercredi 11 et vendredi 13 à 20h. Jeudi12 à 19h. Tél. : 01 40 03 75 75. Durée 1h30.