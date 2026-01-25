Présentées dans le cadre de Plateau Danse à La Villette, ces deux pièces chorégraphiées par Mellina Boubetra et Léa Vinette révèlent ce qui affleure sous la peau et font surgir des forces intimes.

Deux pièces comme deux portes entrouvertes sur l’invisible. Dans NYST, Mellina Boubetra avance dans un territoire où le geste cherche sa propre lumière. À ses côtés, la voix de Julie Compans, audio descriptrice, déplie l’espace, trace des lignes autour du mouvement, en révèle les frémissements secrets. L’une danse, l’autre murmure le contour du geste, et de cette rencontre naît une perception élargie, presque tactile, où l’imaginaire commence à rêver. Avec Éclats, Léa Vinette plonge dans un autre vertige : celui d’un corps traversé de forces contraires. Trois interprètes s’avancent dans une tension continue, pris entre l’élan qui déborde et l’écoute qui retient, entre l’instinct qui surgit et le désir de rester ensemble. La danse se construit dans cette zone fragile où tout peut basculer, où le mouvement cherche sa forme comme on cherche un souffle. Une traversée où l’on suit ce qui palpite, ce qui insiste, ce qui veut naître.

Agnès Izrine