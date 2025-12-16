Dans cette création pour six danseurs, présentée en première mondiale au Théâtre de la Ville, Adi Boutrous met en scène l’effritement des relations et la quête obstinée d’harmonie entre l’homme et son environnement.

Avec Nature of a Fall, Adi Boutrous propose une plongée dans l’attraction irrépressible qu’exerce la nature humaine, dans ce besoin primal de chercher et d’exprimer, par la création, la valeur de la vie. La pièce affirme et encourage l’élan vital en affrontant les fondements mêmes de l’existence : douleur, difficulté, souffrance. Boutrous y décrit l’effritement du lien, la lutte incessante pour se connecter, maintenir les structures de dépendance, trouver un chemin commun. Entre réussites et échecs, la vie apparaît comme une contradiction permanente, exigeant une dévotion physique intense.

Intégration ou désintégration ?

La désintégration ouvre un espace d’introspection : elle révèle l’indifférence, le manque d’écoute, la possibilité que nous n’ayons pas agi suffisamment. Elle éclaire l’éternel retour au point de départ et pose des questions brûlantes : pouvons‑nous nous améliorer moralement ? L’humanité peut‑elle se dépasser elle‑même ? Le plateau, recouvert d’un champ de foin, incarne la présence constante de la nature. Elle demeure une ancre ontologique, une source d’inspiration pour le développement humain. Ce décor propose de suspendre le regard sur la relation intime entre l’homme et son environnement, dans sa tentative de trouver l’harmonie. Entre chute et croissance, Boutrous esquisse une circularité fondamentale, où la fragilité devient moteur de renaissance.

Agnès Izrine