La carte blanche confiée par le Musée du Quai Branly à Héla Fattoumi et Eric Lamoureux ouvre et relie les imaginaires sur deux week-ends de danse et de musique.

Depuis Akzak, et plus encore avec Tout-Moun, le duo à la tête du Centre Chorégraphique National de Belfort a approfondi dans sa danse l’image d’une communauté reliée, entre énergies collectives et identités métissées, et toujours affirmées. En aller-retour avec la pensée d’Edouard Glissant, ils construisent une réflexion autour de l’altérité qui se retrouve également dans cette programmation, à l’invitation du Musée du Quai Branly. Autour de ces deux grandes œuvres, où la musique et la danse dialoguent, s’exprime la possibilité de la relation, de l’imaginaire et de l’ailleurs comme dynamiques de transformation. Au cœur de la démarche d’Héla Fattoumi et d’Eric Lamoureux se trouvent les danseurs et les danseuses, venus eux-mêmes d’un tout-monde philosophique, poétique et géographique.

Danse et musique dans tous les espaces du musée

C’est ainsi que l’idée de créolisation guide notre voyage dans cette carte blanche. Créations et performances d’artistes issus des cultures caribéennes sont également à l’honneur. Clémence Baubant présente Parades, son solo puisé dans des figures de femmes mythiques des Caraïbes, qu’elle combine avec des pratiques traditionnelles de ses origines, la Guadeloupe. Léo Lérus a créé Gounouj en lien direct avec le site naturel de Gros Morne – Grande Anse, en Guadeloupe également. Il présente ici une version in situ portée par trois danseurs dans les rythmes du gwoka. À ne pas manquer au cœur du Plateau des Collections : la création inédite d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux avec le contre-ténor Serge Kakudji, Les Auras, en dialogue avec les œuvres du musée. Et, en bonus chaque samedi, une rencontre animée par le sociologue spécialiste de la danse Patrick Germain-Thomas avec la compagnie d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, pour mieux creuser la Poétique des Ailleurs.

Nathalie Yokel