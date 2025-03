En écho au portrait du violoncelliste Pilet par Degas, le Musée d’Orsay propose un florilège de musique romantique française pour violoncelle et piano.

Edgar Degas a documenté la vie musicale de son temps. On connaît son célèbre Orchestre de l’Opéra (1870), où l’on voit – même si la disposition des musiciens est un peu fantaisiste – le violoncelliste Louis-Marie Pilet (1815-1877), qui fit l’objet d’un beau portrait réalisé deux ans auparavant, conservé lui aussi au Musée d’Orsay. La figure inspirée du musicien au travail, devant laquelle le public sera invité à prolonger le concert, pourrait être un guide pour le violoncelliste Aurélien Pascal et le pianiste Joaquin Otal, qui font revivre le répertoire romantique français avec des pages, aujourd’hui bien oubliées, de Charles Lecocq (dont Louis-Marie Pilet a pu jouer les opérettes), Camille Chevillard, Louis Dumas et Jean Huré, composées au tournant du siècle.

Jean-Guillaume Lebrun