Muriel Mayette-Holtz et Jean-Claude Berutti mettent en scène Brundibár de Krása pour la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique, dans la version française que Chantal Galiana avait réalisée en 1997 avec le choeur d’enfants du CNR d’Aubervilliers-La Courneuve. Louis Langrée dirige les musiciens des Frivolités Parisiennes.

Hans Krása a composé l’opéra pour enfants Brundibár pour un concours ministériel en 1938. La fable du livret d’Adolf Hoffmeister, narrant les péripéties de deux orphelins pauvres, Aninka et Pepíček, qui vont tenter de gagner de l’argent pour soigner leur mère en chantant sur le marché face au tyrannique Brundibár, reprend des éléments du conte Hansel et Gretel. Mais l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne nazie va annuler la création de l’œuvre peu après le début des répétitions, qui ne sera donnée pour la première fois qu’en 1942, de manière clandestine, dans un orphelinat juif à Prague, alors que le compositeur et le scénographe František Zelenka ont été déportés à Terezín – où la quasi-totalité des enfants du chœur les suivront en 1943.

Une parabole bouleversante

Après avoir joué plus d’une cinquantaine de fois au camp de concentration, avec même un détournement par la propagande nazie, la plupart des interprètes ont été exterminés à Auschwitz. Depuis une reprise en 1975 aux États-Unis, Brundibár s’inscrit progressivement au répertoire. En 1997, deux productions de l’ouvrage sont présentées à Paris, une en tchèque mise en scène par Charlotte Nessi, et une en français par Chantal Galiana. Muriel Mayette-Holz et Jean-Claude Berutti reprennent cette adaptation avec la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. Une pièce pour instruments à vents, Jeunesse, de Janáček, et quelques comptines, dont la bouleversante Ich wandre durch Theresienstadt de Ilse Weber, mettent en relief la tenace fragilité de l’espoir portée par cette parabole sur la justice.

Gilles Charlassier