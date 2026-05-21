Le Prix T13, révélateur de talents et soutien à la jeune création

Révélateur de talents et soutien à la jeune création, le Prix T13 a accompagné cette saison six projets, sélectionnés à l’automne 2025 : le 20 juin, remise des prix de la vingtième édition.

Colette Nucci a dirigé le Théâtre 13 pendant 21 ans avec la volonté d’en faire un lieu de vie dédié à la jeune création. A sa suite, et depuis 2021, Lucas Bonnifait a renouvelé l’ambition que ce théâtre soit un pôle majeur de la création et de la diffusion pluridisciplinaires des nouvelles générations. Le Prix T13, créé en 2007, et dont le metteur en scène Quentin Defalt assure la direction artistique, met cette année en lice la fée des gouines, une travailleuse du sexe, des algorithmes personnifiés, une fratrie confrontée aux addictions, des ovnis et des insectes révolutionnaires ! Angèle Garnier présente Le Goût du bleu les 2 et 3 juin, Célia Jaillet, 07 83 63 54 73 les 5 et 6 juin, Igor Kovalsky, Les Vibrations du verre les 9 et 10 juin, Julien Gallix, L’Enclos les 12 et 13 juin, Pauline Briand et Hugo Plassard, OVNI les 16 et 17 juin, et Amanda Tedesco, Insectes les 19 et 20 juin. Remise des prix à la veille de l’été !

Catherine Robert