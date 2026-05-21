La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Agenda

Le Prix T13, révélateur de talents et soutien à la jeune création

Le Prix T13, révélateur de talents et soutien à la jeune création - Critique sortie Théâtre Paris 75013 Théâtre 13
©Marine Gramond dans Le Goût du bleu. © DR
Marine Gramond dans Le Goût du bleu. © DR

Théâtre 13 / jeune création

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

Révélateur de talents et soutien à la jeune création, le Prix T13 a accompagné cette saison six projets, sélectionnés à l’automne 2025 : le 20 juin, remise des prix de la vingtième édition.

Colette Nucci a dirigé le Théâtre 13 pendant 21 ans avec la volonté d’en faire un lieu de vie dédié à la jeune création. A sa suite, et depuis 2021, Lucas Bonnifait a renouvelé l’ambition que ce théâtre soit un pôle majeur de la création et de la diffusion pluridisciplinaires des nouvelles générations. Le Prix T13, créé en 2007, et dont le metteur en scène Quentin Defalt assure la direction artistique, met cette année en lice la fée des gouines, une travailleuse du sexe, des algorithmes personnifiés, une fratrie confrontée aux addictions, des ovnis et des insectes révolutionnaires ! Angèle Garnier présente Le Goût du bleu les 2 et 3 juin, Célia Jaillet, 07 83 63 54 73 les 5 et 6 juin, Igor Kovalsky, Les Vibrations du verre les 9 et 10 juin, Julien Gallix, L’Enclos les 12 et 13 juin, Pauline Briand et Hugo Plassard, OVNI les 16 et 17 juin, et Amanda Tedesco, Insectes les 19 et 20 juin. Remise des prix à la veille de l’été !

Catherine Robert

A propos de l'événement

Prix T13 2026
du mardi 2 juin 2026 au samedi 20 juin 2026
Théâtre 13
Glacière, 103A, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. Bibliothèque, 30, rue du Chevaleret, 75013 Paris.

Le Goût du bleu les 2 et 3 juin à 20h ; 07 83 63 54 73 le 5 juin à 20h et le 6 à 18h ; Les Vibrations du verre les 9 et 10 juin à 20h ; L’Enclos le 12 juin à 20h et le 13 à 18h ; OVNI les 16 et 17 juin à 20h ; Insectes le 19 juin à 20h et le 20 à 18h. Remise des prix le 20 juin à 21h. Tél. : 01 45 88 62 22. Site : www.theatre13.com

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Festival Paris l'été, une édition hybride et rassembleuse
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire