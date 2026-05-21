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mai 2026
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Théâtre - Agenda

Le Festival Chalon dans la rue invite à découvrir 148 spectacles

Le Festival Chalon dans la rue invite à découvrir 148 spectacles - Critique sortie Théâtre Chalon-sur-Saône Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
©Crédit : Michel Wiart Chalon-sur-Saône au rythme des compagnies de rue (ici Cie Oxiput l’an dernier)
Crédit : Michel Wiart Chalon-sur-Saône au rythme des compagnies de rue (ici Cie Oxiput l’an dernier)

Chalon-sur-Saône / Festival

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

La 39e édition du Festival Chalon dans la rue prévoit 148 spectacles, dont 13 créations 2026 dans le In et 15 dans la sélection Off. Du 23 au 26 juillet 2026.

Parmi les nouveautés à découvrir dans le In, entre le 23 et le 26 juillet, la nouvelle création de la compagnie Doux Supplice, Les Petites épopées : un travelling profond et généreux spécialement conçu pour les places publiques, où les petites histoires vont croiser la grande, activant les mémoires communes, tout comme les sentiments intimes. Portés acrobatiques, danse, et musique vont conduire les spectateurs dans une expérience collective, jouant sur les effets de groupe, de foule, de liesse. Côté danse, Souhail Marchiche et Mehdi Meghari poursuivent leur exploration de la culture gnawa, entre danse hip hop, musique, et rituel contemporain.

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Festival Chalon dans la rue
du jeudi 23 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, 52 quai Saint-Cosme, 71100 Chalon-sur-Saône.

www.chalondanslarue.com

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