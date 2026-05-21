Le Festival Chalon dans la rue invite à découvrir 148 spectacles

La 39e édition du Festival Chalon dans la rue prévoit 148 spectacles, dont 13 créations 2026 dans le In et 15 dans la sélection Off. Du 23 au 26 juillet 2026.

Parmi les nouveautés à découvrir dans le In, entre le 23 et le 26 juillet, la nouvelle création de la compagnie Doux Supplice, Les Petites épopées : un travelling profond et généreux spécialement conçu pour les places publiques, où les petites histoires vont croiser la grande, activant les mémoires communes, tout comme les sentiments intimes. Portés acrobatiques, danse, et musique vont conduire les spectateurs dans une expérience collective, jouant sur les effets de groupe, de foule, de liesse. Côté danse, Souhail Marchiche et Mehdi Meghari poursuivent leur exploration de la culture gnawa, entre danse hip hop, musique, et rituel contemporain.

Nathalie Yokel