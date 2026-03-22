Josépha Madoki célèbre l’association fusionnelle entre le waacking et la mode à travers une pièce en forme de défilé chorégraphique.

Elle est considérée comme la reine du waacking, cette danse née dans les clubs gays américains dans les années soixante-dix. Josépha Madoki la revendique également comme une culture, qui ne repose pas seulement sur une gestuelle débridée des bras, mais sur des codes, sur une communauté. Avec Haute Couture, la danseuse et chorégraphe reprend à son compte le lien entre le waacking et la mode, parti pris qui devient le fil dramaturgique d’un spectacle de waacking qui s’extrait du club pour devenir acte de création. Ici, l’énergie et la diversité de corps des huit danseurs et danseuses se mettent en scène dans les coulisses d’un vrai-faux défilé, qui permet au spectacle d’évoluer également dans une dramaturgie proposée par les costumes. Le denim est roi, mais les formes sont plus inventives les unes que les autres, laissant les corps s’exprimer dans la célébration de soi et de l’altérité.

Nathalie Yokel