« Wasco ! » de Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe

Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe mettent en scène une jeune tribu avide de liberté.

Il n’y a sans doute rien de plus réjouissant qu’un enfant qui patouille dans la gouache, déborde du cadre, s’en met partout. Le spectacle en vaut la chandelle pour le plaisir qu’il procure aux jeunes artistes de la circonstance, dans la sensation de la matière et de la liberté de mouvement. Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe ont repris à leur compte cet élan instinctif pour placer une bande de dix gamins de 8 à 14 ans dans une véritable situation d’action painting. Et c’est aussi le terme de « chorégraphie » que Lisbeth Gruwez prend au pied de la lettre. Le spectacle, dans un espace immaculé, laisse aux jeunes interprètes différents outils de dessin et de peinture pour vivre une expérience mouvementée dans la couleur et la libération du geste, et dans son écriture dans l’espace. À cela s’ajoute la bande sonore délibérément free jazz pour que continue de s’imprimer et de s’exprimer dans l’illusion de la scène la spontanéité des enfants.

Nathalie Yokel