« Singspiele » de Maguy Marin : le masque et le vertige

Que reste‑t‑il de nous quand le masque tombe ? Singspiele répond par une succession de métamorphoses qui révèlent moins des identités que la vulnérabilité d’être au monde.

Maguy Marin, avec Singspiele, explore l’énigme du visage humain telle que la pense Emmanuel Levinas : rencontrer quelqu’un, c’est rester en éveil devant ce qui échappe. Sur le plateau, un homme traverse lentement l’espace, portant successivement des visages qu’il embouche comme des masques photographiques. Chacun n’existe que dans les relations fugitives qu’il tisse avec les précédents, avec le public, avec le corps qui les soutient. L’apparition glisse vers la disparition ; l’identité se défait au moment même où elle se propose. Ce défilé minutieux compose un rituel hypnotique où l’interprète se figure et se défigure, endossant vêtements et accessoires qui déplacent sans cesse le sens. Le visage, dit Levinas, déborde toute représentation : il ouvre vers l’autre, se dérobe, résiste. Ici, il devient matière mouvante, fragile, toujours menacée.

Sous le regard

Lorsque l’homme apparaît sans masque, la nudité du visage devient vertige, comme si l’absence d’artifice l’exposait au néant. Les métamorphoses brouillent les catégories : le masculin glisse vers le féminin, un guerrier antique devient Piéta, un homme ordinaire se mue en créature médiatique. Singspiele traverse ainsi l’œuvre de Marin : les surgissements d’Umwelt, les arrêts sur image de Salves, les transformations de Turba. Le fil discret qui relie tous ces visages est le chantonnement de Ständchen de Schubert, mélodie douce et déchirante, « être qui s’en va pour un autre », comme le visage pour Levinas. David Mambouch, interprète exceptionnel, évolue à l’aveugle, guidé par la mémoire exacte de ses déplacements. Ses transformations « à vue » fascinent par leur précision et leur fragilité. Pour Maguy Marin, Singspiele porte une responsabilité : rappeler que derrière chaque visage, connu ou inconnu, se tient la même espèce humaine. Une urgence.

Agnès Izrine