Dans le cadre de la Sélection suisse en Avignon, Pamina de Coulon poursuit avec Niagara 3000 ses « essais parlés », performances écolos, drôles et politiques.

Quatrième volet de sa série Fire of emotions, Niagara 3000 reprend les principes des opus précédents – des « essais parlés », comme les nomme la performeuse suisse. Pensée qui procède par digressions, déhiérarchisation des savoirs, humour et gravité, complexité et simplicité mêlés, le tout sur un pouf et dans une scénographie de sofas qui évoque vaguement les chutes du Niagara. Car comme son titre l’indique, c’est bien d’eau dont il sera question dans Niagara 3000, de l’énergie qu’elle produit, et de celle que pourraient produire les larmes. D’environnement donc et de manières de faire autrement pour cette artiste activiste, qui passe son temps libre à faire pousser des fleurs et à militer. Un monologue dense, drôle et politique qui coule de l’énergie à la décolonisation, des fleurs aux violences policières, dans des questionnements en cascade aux chutes malicieuses.

Eric Demey