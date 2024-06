Première création en binôme des deux comédiennes Solène Cornu et Camille Pellegrinuzzi, le spectacle jeune public et familial déjà programmé lors du précédent festival revient à l’affiche. La pièce pop retrace à grands traits les destinées de figures féminines émancipatrices.

Olympes de Gouges, Frida Kahlo, Marie Curie, Agatha Christie, George Sand, Coco Chanel, Rosa Parks, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Bessie Coleman… Ces grandes figures de l’émancipation féminine inspirent Les Audacieuses. « Nous en avons choisi dix mais il est évident que nous aurions pu en choisir des milliers. Notre volonté est de retracer leurs histoires, leurs combats et parfois – souvent – les injustices auxquelles elles ont dû faire face. Nous avons pensé chaque forme de personnalité sous forme de tableaux colorés, pops et décalés », expliquent les deux comédiennes membres du Collectif Birdland Solène Cornu et Camille Pellegrinuzzi.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens