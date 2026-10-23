NEXT Festival 2026

Du 13 novembre au 4 décembre prochains, des deux côtés de la frontière franco-belge, le NEXT Festival présente sa 19ème édition. 29 propositions de théâtre, de performance et de danse — présentées au sein de 25 lieux partenaires — pour relever les défis de notre présent.

« NEXT, c’est un espace pour oser, expérimenter, écouter, débattre, s’émerveiller et repenser collectivement notre place dans le monde », affirment les co-organisatrices et co-organisateurs du festival transfrontalier, né en 2008 à l’initiative de cinq maisons d’art belges et françaises : La rose des vents à Lille, l’Espace Pasolini et Le Phénix à Valenciennes, le Schouwburg et le kunstencentrum BUDA à Courtrai. Depuis lors, chaque année, des artistes de tous horizons présentent aux publics du festival des œuvres audacieuses qui mettent en lumière les questions brulantes de notre temps. Pour cette 19ème édition — à Lille, Valenciennes et Courtrai, mais aussi à Béthune, Dunkerque, Roubaix ou encore Villeneuve d’Ascq — ces créatrices et créateurs nous parlent d’exil, de justice, de féminisme, d’écologie, d’inclusion…

L’art comme levier de changement

Les spectacles de théâtre, de performance et de danse programmés, pleinement ancrés dans le contemporain, sont signés de créatrices et créateurs qui envisagent l’art comme un levier de changement. Parmi elles et eux : l’Argentine Lola Arias (Androgynous. Portrait of a Naked Dancer), l’Égypto-soudanaise Nagham Salah Othman (Inhabiting My Body), le Franco-iranien Gurshad Shaheman (Cabaret Téhéran), la Brésilienne Alice Ripoll (aCORdo et Puff), le Sud-coréen Jaha Koo (Haribo Kimchi), la Française Léa Drouet (Rodéo), la Britannique Jo Bannon (Sleight of Hand et The Dirty Work)… De vingt nationalités différentes, les 33 créatrices et créateurs réunis cette année pour NEXT posent un regard personnel et engagé sur les défis de notre temps. « L’art ne sauve pas le monde, concèdent les co-organisatrices et co-organisateurs du festival, mais il peut nous donner la force de le transformer. »

Manuel Piolat Soleymat