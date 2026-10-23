Rond(e) est l’alliance d’expériences, celle de Philippe Decouflé et de la jeunesse, celle des circassiens et circassiennes en apprentissage à l’Académie Fratellini. Ensemble, les artistes composent un spectacle familial et exigeant, qui revisite certains archétypes du cirque traditionnel.

Que sont les Colombines devenues ? Où sont les Pierrots et les Arlequins ? Quand Philippe Découflé pense au cirque de son enfance, il pense à cette galerie de portraits qui avaient traversé les âges. Qu’en reste-t-il en 2026 ? En partant de la convention de la piste circulaire, il invite les dix jeunes artistes en fin de formation à l’Académie Fratellini à venir tenter une réponse à cette question. Peut-on encore montrer cette farandole de personnages colorés, et sous quelle forme ? À cette réflexion se joignent les élèves du Lycée La Source, qui ont pensé et réalisé pour Rond(e) des costumes de scène revisitant les figures du cirque traditionnel.

Quand le cirque contemporain joue avec son passé

Philippe Découflé fut lui-même élève de l’école Fratellini. On l’a vu mettre en piste des spectacles avec des moyens extraordinaires – des cérémonies des Jeux Olympiques aux productions du Cirque du Soleil. La présente commande lui permet de réinterpréter un classique – le spectacle à destination des familles pendant la période des fêtes de fin d’année – en lui donnant de la profondeur. Sur la piste toute ronde, les artistes reprennent le motif du cercle, comme un écho : déplacements circulaires, agrès en forme de rond… L’essentiel, au fond, n’est-il pas de rentrer dans la ronde, de faire groupe, d’être ensemble ? Les numéros s’enchaînent donc, des moments pour faire briller chaque artiste à son tour, mais sans jamais perdre de vue le collectif. Un spectacle réjouissant autant que réfléchi.

Mathieu Dochtermann