La Nuit du Cirque 2026

Né en 2019, l’événement a profondément modifié l’agenda du cirque européen, réunissant aujourd’hui en un week-end une quinzaine de pays. Sous l’égide de l’association Territoires de Cirque, voici trois dates devenues essentielles où chaque opérateur a la liberté de concevoir sa plus belle nuit.

C’est un fabuleux coup de projecteur que de voir autant de propositions artistiques réunies, et qui reflètent, telle une photographie, l’étendue du paysage circassien d’aujourd’hui. Quels que soient les formats, qu’il s’agisse de créations, de répertoire, de travaux en cours, d’ateliers, d’une table-ronde, d’un colloque…, chaque lieu de France ou d’ailleurs offre son lot de surprises. C’est avec gourmandise que l’on découvrira le lien que certains ont fait entre le cirque et la gastronomie. Au Mans, Le Plongeoir Pôle National Cirque, réunit, pour une collaboration inédite, des chefs sarthois et des compagnies : entre Corentin Courtien, Jason et Sharon Le Glatin, Luc Rever, et le Cirque Exalté, la compagnie Allégorie et la compagnie Kiaï, trois festins s’organisent. Les inspirations des uns vont guider les propositions des autres, et inversement, faisant de la rencontre le moteur d’une cérémonie dont le public pourra pleinement profiter, les cinq sens en éveil. À Auch, c’est une autre formule qui nous met tout autant en appétit : chaque plat est lié à une scène et à une dégustation, en déambulation. Le tout est concocté par une quinzaine de chefs et de cheffes gersoises, associés à sept artistes venus du centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier et de l’école de cirque Pop Circus d’Auch. Saveurs, impromptus et poésie au menu d’une soirée Cirk & Cook inoubliable.

De quoi écrire les nuits de chacun

À Châlons-en-Champagne, le choix de la magie nouvelle a été fait de façon collégiale entre le Palc, le CNAC, La Comète, et le réseau des musées de la ville. Autour de deux jours de colloque, une exposition qui préfigure le futur musée des arts du cirque s’installe autour de la magie nouvelle et du travail de la compagnie 14 : 20, qui a tant œuvré à la constitution de cette discipline. Celle-ci donnera aussi sa Soirée Magique à La Comète, tandis que la compagnie Raoul Lambert investira, avec Au Cardinal Borgne (& autres fantasmagories sur roulettes), la place du marché aux fleurs. Sur l’ensemble du territoire, on ne compte pas les pépites qui font de La Nuit du Cirque un événement incontournable : Des nuits pour voir le jour de la compagnie Allégorie, Thaumazein de Laurène Bolze et Jonathan Guichard, Flam(m)e de Coline Garcia, Pling-Klang de Mathieu Despoisse et Etienne Manceau, Ignis du Collectif Sismique, Suzanne : une histoire du cirque d’Anna Tauber et Fragan Gehlker, La Boule, de Kim Marri et Liam Lelarge, Rapprochons-nous de La Mondiale Générale…

Nathalie Yokel