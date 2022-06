Ne vois-tu rien venir de Souâd Belhaddad : « Un texte qui part de la peur pour parler de la force » mis en scène par Christophe Moyer

La Compagnie Sens Ascensionnels, dirigée par le comédien et metteur en scène Christophe Moyer, s’est alliée au Théâtre de la Poudrerie à Sevran pour porter au plateau ce monologue signé par l’auteure et grand reporter Souâd Belhaddad. Le sujet touche à la crainte de ces mères auxquelles l’intégrisme pourrait enlever les enfants.

La création voit le jour à l’initiative du Théâtre de La Poudrerie à Sevran, dont la vocation est notamment de produire et de diffuser des spectacles avec et pour les habitants du territoire du nord-est de la Seine-Saint-Denis. Le projet a commencé à prendre forme avec de nombreux entretiens menés auprès de femmes résidant dans ce département, entretiens mettant en évidence une thématique prédominante : la peur des mères face à la menace de l’intégrisme. La journaliste et écrivaine Souâd Belhaddad, dont on connaît l’attachement aux questions sociétales, à la question des femmes et de leurs droits, « particulièrement touchée par le sentiment d’impuissance qui accompagnait cette crainte », forme l’idée de ce monologue qu’est Ne vois-tu rien venir : « Un texte qui part de la peur pour parler de la force ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens