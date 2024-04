Igor Urzelai et Moreno Solinas présentent « Karrasekare »

Igor x Moreno présente pour la première fois en France Karrasekare, sa dernière création.

Le duo de chorégraphes composé par le Basque Igor Urzelai et le Sarde Moreno Solinas propose de découvrir sa dernière création. Inspirés par les carnavals de leurs régions respectives, ils y revisitent avec sept danseurs et danseuses cette tradition ancestrale, rituel païen célébrant la vie et le plaisir de faire communauté autant qu’événement cathartique. Costumes animaliers et chants polyphoniques classés au patrimoine culturel immatériel font partie de cette fête aussi électrisante qu’universelle, tout à la fois crue et mystique.

Delphine Baffour