À la tête de son ensemble Correspondances et des Pages & Chantres du Centre de musique baroque de Versailles, Sébastien Daucé dirige Charpentier, Campra et Bernier.

Contrairement à leur prédécesseur Lully, qui ne tient aucune charge de maître de chapelle, Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) et André Campra (1660-1744) partagent leur activité créatrice entre musique profane et sacrée. Cette dernière, portée par le tournant dévot au sein du royaume, s’élabore à l’église des Jésuites Saint-Louis (aujourd’hui Saint-Paul-Saint-Louis) et à la Sainte-Chapelle pour Charpentier, dont Sébastien Daucé dirige le Motet pour une longue offrande, œuvre tardive. Campra officie quant à lui à Notre-Dame (Sébastien Daucé dirige son Requiem, le 7 mars prochain à Versailles), à Saint-Louis où il remplace Charpentier, puis à la Chapelle Royale de Louis XV où il fait jouer son De Profundis programmé pour ce concert. De Nicolas Bernier, successeur de Charpentier à la Sainte-Chapelle, on entendra le grand motet Cum Invocarem.

Jean-Guillaume Lebrun