“Moving with Pina”, trois solos de Cristiana Morganti

Le théâtre de la Ville réunit dans un cycle les trois beaux solos de Cristiana Morganti, l’une des plus emblématiques interprètes de Pina Bausch.

Avec sa crinière noire et sa généreuse exubérance, Christiana Morganti fut l’une des plus remarquables interprètes du Tanztheater de Wuppertal. Un an seulement après la mort de Pina Bausch, elle créait Moving with Pina, solo qui ressuscitait le geste bauschien et nous permettait d’entrer dans les coulisses de la création de quelques-uns des chefs-d’œuvre de la chorégraphe allemande.

Parcours et mise à nu d’une grande artiste

Poursuivant l’exploration de son propre parcours et de sa démarche artistique, l’Italienne présentait quelques années plus tard Jessica and Me. Par le biais d’une auto interview à deux voix aussi drôle que poétique, elle remontait le fil de sa carrière, d’une formation de danseuse classique à sa rencontre avec Pina Bausch. Avec Behind the Light enfin, créé en pleine crise existentielle, elle proposait entre rires et larmes un journal intime qui mêlait danse, parole et images vidéo.

Delphine Baffour